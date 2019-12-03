Каким будет новый старый МХАТ: театралов ожидает много сюрпризов

МХАТ им. М. Горького стоит на пороге больших перемен, которые вскоре увидят и почувствуют любители театра после реконструкции и обновления репертуара. Об этом пишет в статье специально для РИА «Новый День» журналист, политтехнолог, специалист по массовым коммуникациям Инна Кабанова.

В позапрошлом веке театр начинался с вешалки, сегодня он начинается с презентаций и пресс-конференций, общения с медиа и подчеркнутой открытости. Впервые за последние десятилетия МХАТ им. М. Горького в рамках проекта «МХАТ говорит!» пригласил в гости около 50 СМИ и блогеров. Они смогли увидеть своими глазами репетиционные залы, новые пространства и пообщаться с руководством театра. Здесь планируют сделать такие встречи регулярными, а одну из следующих обещают провести на крыше. Впрочем, до этого пока далеко: реконструкция здания, которая будет стоить 8-10 млрд рублей, еще не началась, и на крышу подниматься рановато. Сейчас идет подготовительный период, но и его результаты заслуживают внимания.

Из здания вывезено 50 камазов старого оборудования, ненужной мебели и прочего мусора. Восстановлены интерьерные «изюминки» – открыт балкон и внутренние окна в фойе (совсем скоро здесь будет выставка картин русских художников), заработал фонтан с редкими камнями на втором этаже. Электронные панно, фотовыставки, исторические артефакты – тех, кто не был в МХАТе давно, ждет немало сюрпризов. И изменения касаются не только театральных помещений. На декабрь – самый сложный месяц года – запланировано целых четыре премьеры, посещаемость спектаклей увеличивается. Кроме того, в театре работает сразу два профсоюза, у актеров «подросли» зарплаты и появились занятия по йоге, а на 11 сценических площадках идут поэтические и музыкальные вечера и работают лектории.

О том, чем МХАТ живет сегодня, о грядущих переменах и планах гостям рассказали художественный руководитель театра Эдуард Бояков, заместитель художественного руководителя Захар Прилепин, исполнительный директор Татьяна Ярошевская, помощник президента МХАТ Татьяны Дорониной Игорь Орбу, народные артисты России Валентин Клементьев и Михаил Кабанов, актрисы театра Лариса Голубина и Елена Коробейникова, актер Николай Коротаев и режиссер Сергей Глазков.

Каким будет новый старый МХАТ

По словам Эдурада Боякова, проект «МХАТ говорит!» отражает новую политику открытости «миру, граду и СМИ». Своей главной задачей на посту художественного руководителя он считает необходимость «дать театру новый импульс, не ломая при этом ничего «через колено».

Расставание со статусом одного из самых закрытых столичных театров не могло не затронуть тему конфликта в коллективе МХАТа, которая широко обсуждается в СМИ и соцсетях. В ноябре ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ с критикой Боякова и требованием вернуть к руководству Татьяну Доронину, которая была якобы уволена «без каких-либо весомых оснований». Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на это письмо и попросили президента РФ защитить театр «от агрессивной кампании клеветы», напомнив, что Доронина не уволена, а переведена по решению Минкультуры на должность президента МХАТ, но пока не приступила к работе по состоянию здоровья.

Комментируя случившееся, Эдуард Бояков подчеркнул, что по-прежнему ищет выход из конфликта: «Я готов к диалогу со всеми работниками театра, в том числе с теми, кто чем-то недоволен». Сейчас 10 актеров, высказавшихся против нового худрука, не задействованы в работе, поиски компромисса пока не принесли результата. «Если актеры заявляют, что не хотят работать с худруком, я не могу их заставить силой. Если бы мы работали в полиции или на заводе, может быть, я и начал бы их заставлять, но есть профессии, где существовать нужно только в любви. Театр строится на любви, в том числе и между участниками этого процесса. Я должен любить труппу, актеры должны доверять и ценить режиссеров, с которыми работают», – сказал г-н Бояков, отвечая на вопросы журналистов.

По мнению Захара Прилепина, конфликт и то, как он освещается в ряде СМИ – отражение столкновений между либералами и патриотами: «Речь об определенном культурном векторе, который был задан еще в 1991 году. Доронинский МХАТ чувствовал себя, как осажденная крепость. По сути сегодня мы эту линию и продолжаем, исповедуя такие простые ценности, как традиции, патриотизм, консерватизм. При этом мы уже не в крепости, мы атакуем, а это не нравится нашим оппонентам».

При этом в театре предпочитают говорить не о конфликте, а о новых планах и перспективах. Сегодня МХАТ ставит перед собой амбициозные задачи. Уже запущены несколько премьер: обновленная (а точнее – восстановленная) «Синяя птица» Станиславского, рок-мюзикл «Золото» Адасинского, викторианская мелодрама «Леди Гамильтон» и «Сцены из супружеской жизни» Кончаловского-Бергмана, «Последний срок» по пьесе Валентина Распутина и «36 часов из жизни одинокого мужчины» Юрия Полякова. На протяжении полугода выходит по спектаклю раз в месяц, и это совершенно новый ритм для МХАТа.

По словам Эдуарда Боякова, театр планирует серьезную работу с современной драматургией. При поддержке Фонда президентских грантов здесь стартует проект «Цех драматургов», который будет «сочетать в себе конкурсные функции, учебу начинающих авторов, представление пьес в формате читок и доведение лучших работ до постановок на сцене».

В новом году МХАТ представят зрителям реконструированную версию единственного сохранившегося спектакля Немировича-Данченко «Три сестры». Андрей Кончаловский намерен поставить «На дне». На текущий сезон запланированы почти два десятка премьер, в том числе – по книге Захара Прилепина о Есенине, по роману Евгения Водолазкина «Лавр», по текстам Алексея Варламова. Планируется спектакль об Исааке Дунаевском на основе его музыкальных произведений, 9 мая пройдет спектакль о Великой Отечественной войне по стихам поэтов-фронтовиков с участием оркестра Юрия Башмета.

Москва, Инна Кабанова

Москва. Другие новости 02.12.19

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