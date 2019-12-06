Раймонд Паулс высказался о навязчивости россиян

Композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой. При этом он не отрицает, что популярность ему принесла именно Россия.

«Я выходил после концерта с Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», – сказал Паулс в интервью изданию Apollo, добавив, что после выступлений в России «совсем другая атмосфера».

В то же время музыкант признал, что популярностью он обязан российскому телевидению. Паулс отметил, что если на Домской площади в Риге будет проходить делегация из Казахстана или Узбекистана, он определенно услышит свое имя.

Популярность иногда мешает, поделился композитор. Впрочем, если известности нет, то давать концерты очень сложно.

Рига, Служба информации РИА «Новый День

Рига. Другие новости 05.12.19

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