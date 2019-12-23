Треть жителей России совсем не читают книг

Треть граждан России признались, что совсем не читают книг. Причем речь идет не только о бумажных носителях, но и электронных. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Mediascope.

Выяснилось, что молодежь читает больше старшего поколения. Так среди респондентов в возрасте от 16 до 34 лет 75% заявили, что читают книги и научную литературу. Среди граждан старше 55 лет читающих оказался 61%.

При этом мужчины читают меньше женщин – 64% против 69%.

Самым нечитающим регионом оказался Кавказ, там 44% завили, что давно не брали в руки книгу. Самым читающим субъектом стал Санкт-Петербург. В целом жители мегаполисов читают больше, чем проживающие в небольших населенных пунктах граждане.

Опрос проводился среди граждан старше 16 лет, проживающих во всех регионах России. Участие в исследовании приняли более 13 тысяч человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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