Вышло продолжение советского мультфильма «Умка»

Спустя 50 лет «Союзмультфильм» выпустил продолжение мультика про белого медвежонка «Умка». В новой серии главный герой найдет своего друга.

«Новый «Умка на елке» расскажет о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также покажет пример доброго отношения к братьям нашим меньшим. Он станет логичным завершением трилогии», – сообщается на YoutTube-канале «Союзмультфильма».

Первая часть мультфильма «Умка» вышла в 1969 году. Маленький белый медвежонок вместе со своей мамой познает мир. Во второй серии «Умка ищет друга», вышедшей на экраны в 1970 году, главный герой взрослеет и отправляется в путешествие.

Долгожданная встреча друзей – мальчика и медвежонка – произошла спустя 50 лет после выхода первого мультфильма.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.12.19

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