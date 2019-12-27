«Иронию судьбы», оливье и «елки» просят признать наследием ЮНЕСКО

Госдума направила письмо на имя генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Парламентарии просят рассмотреть возможность включить российские атрибуты Нового года в список нематериального культурного наследия мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Так, например, в письме рассказывается о новогоднем застолье в России, непременными атрибутами которого во многих семьях являются салаты оливье, селедка под шубой, мимоза и холодец. Помимо этого народные избранники считают необходимым признать в качестве нематериального культурного наследия повсеместные детские утренники, «елки», хороводы и даже просмотр художественного фильма «Ирония судьбы».

Депутата Госдумы Виктор Зубарев, выступивший автором предложения, напомнил, что Новый год в России празднуется с 1700 года, а таинство и волшебство новогодней ночи стали фундаментальной скрепой и памятью нации.

Москва, Иван Гридин

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