Эксперты назвали города с наибольшим и наименьшим числом матерщинников

Финансовый университет при правительстве России выяснил, в каких городах проживает больше всего матерщинников, пишет «Российская газета».

Исследователи изучили положение дел в городах с населением более 250 тысяч человек. Опрос показал, что «часто» и «довольно часто» с низкой и бранной речью сталкиваются 18% жителей крупных и средних городов страны.

Если говорить конкретнее, то мат весьма любим жителями Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска, Сургута. Наиболее культурными оказались Петрозаводск, Чебоксары, Вологда, Санкт-Петербург и Химки. В этих городах матерные выражения можно услышать крайне редко.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.01.20

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