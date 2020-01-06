В Беверли-Хиллс раздали «Золотые Глобусы». Лучшую драму покажут в России в конце января

Престижную американскую кинопремию «Золотой Глобус» в номинации «Лучший драматический фильм» завоевала британская картина «1917» режиссера Сэма Мендеса – который в свою очередь тоже получил награду в своей номинации.

На звание лучшего драматического фильма претендовали также лента Мартина Скорсезе «Ирландец», фильм Тодда Филлипса «Джокер», «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Два папы» Фернанду Мейреллиша.

Лучшим телесериалом стал американский «Чернобыль», а лучшим фильмом на иностранном языке названа лента «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Премия за лучшую женскую драматическую роль сегодня досталась Рене Зеллвегер за фильм «Джуди». Эту награду оспаривали также Скарлетт Йоханссон («Брачные истории»), Шарлиз Терон («Скандал»), Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Синтия Эриво («Гарриет»).

Лучшей мужской драматической ролью было признано исполнение американским актером Хоакином Фениксом роли Джокера в одноименном фильме, а премию за лучший сценарий вручили Квентину Тарантино («Однажды в… Голливуде»). Лента Тарантино получила также статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана и награду в номинации «Комедия/мюзикл».

Стоит отметить, что премьера фильма «1917» в российском прокате намечена на 30 января. Сюжет ленты построен вокруг событий Первой мировой войны. В 1917 году двое солдат получают смертельно опасное задание, вокруг которого и разворачиваются драматические события.

Кинопремию «Золотой глобус» с 1944 года ежегодно присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы. Лучшие киноработы определяется в ходе голосования международных журналистов, в этом году награды вручены по 25 категориям.

Беверли-Хиллс, служба информации РИА «Новый День»

Беверли-Хиллс. Другие новости 05.01.20

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