МХАТ о Мастере и любви: новое прочтение великого романа

Большая сцена МХАТ имени Горького уже более 10 лет с аншлагом встречает постановку по знаменитому произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Меняются лица, актеры меняют роли, но главное остается – в этой мистической пьесе даже через кромешную тьму театр ведет своего зрителя к свету.

Спектакль необычен в своей сценографии – народный артист России, режиссер Валерий Белякови создал при минимуме декораций полное ощущение присутствия в разных исторических временах. «До дрожи пробирает этот гул жестяных листов и грохот молота по ним – ты понимаешь, дальше действие изменится, откроется новая страница великого романа и прекрасного спектакля», – отмечают зрители.

Театралы обращают внимание, что режиссеру и актерам удалось найти убедительное сценическое воплощение всем персонажам и поворотам сюжета. Неожиданные декорации – подвешенные над сценой жестяные щиты – превращаются то в рукопись романа, то в облака, то в закат, а красочные костюмы и яркое музыкальное оформление дополняют цельное впечатление от спектакля.

Постановка МХАТ имени Горького, что для многих – откровение, получила благословение Патриарха Кирилла, а значит – театру действительно удалось выступить в роли некоего проводника над бездной, которую открывает Воланд, к свету, который таится в душе каждого человека.

Объемное произведение, которое входит в школьную программу, со всеми его сюжетными линиями создателям удалось показать за четыре часа. Все это время зрители напряженно следят за самоотверженной любовью Маргариты к сходящему с ума писателю Мастеру, за бесовскими развлечениями Воланда и его свиты, за зарождением веры в сердце Понтия Пилата, за добротой и всепрощением Иешуа.

Сделать собственные выводы о добре и зле по Булгакову в трактовке МХАТ вы сможете 7 и 24 января, а также 9 и 29 февраля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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