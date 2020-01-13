В США скончался создатель фильмов «Чародеи» и «Приключения Электроника»

В США на 81-м году жизни скончался советский кинорежиссер Константин Бромберг, снявший такие популярные фильмы, как «Чародеи» и «Приключения Электроника». Об этом сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов в своем фэйсбуке. По его сведениям, Бромберг умер в Детройте «два дня назад».

Создатель советских мегахитов эмигрировал в Штаты в 1990-х годах. «В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил», – сообщил Идов.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. После окончания сценарного факультета ВГИКа в 1965 году он работал режиссером, худруком студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран». В кинематографе Бромберг дебютировал в 1968 году с картиной «Длинный день Кольки Павлюкова». После этой ленты он снял фильмы «Был настоящим трубачом» (1973) и «У меня есть лев» (1975). Однако огромную популярность режиссеру принести картины «Приключения Электроника» (1980) по мотивам фантастических произведений Евгения Велтистова и «Чародеи» по сценарию братьев Стругацких (1982).

За «Приключения Электроника» Бромберг получил Государственную премию в 1982 году.

В 1989 году Бромберг сделал несколько выпусков «Ералаша», а в начале 90-х годов прошлого века уехал в США.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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