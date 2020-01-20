«Состояние крайне тяжелое»: врачи борются за жизнь режиссера Сергея Соловьева

Народный артист России, режиссер Сергей Соловьев, госпитализированный на прошлой неделе в одну из московских больниц, переведен в реанимацию. Об этом сообщают информагентства со ссылкой ни источник в его окружении. Никаких подробностей не приводится.

Ранее сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что у 75-летнего знаменитого режиссера ишемический инсульт, осложненный диабетом и проблемами с сердцем. По его сведениям, Сергей Соловьев находится в крайне тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что Соловьев – создатель культового советского фильма «Асса», вышедшего в 1987 году. Он также снял такие известные ленты, как «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» (1989) и «Дом под звездным небом» (1991). За картину «Сто дней после детства» (1975) Соловьев получил Госпремию СССР и Премию Ленинского комсомола, а также «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. В 2005 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. С 1985 года Соловьев преподает во ВГИКе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.01.20

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