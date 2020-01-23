«Золото»: музыкальная история о вечных ценностях

МХАТ имени М. Горького подготовил удивительный детский кино-мюзикл, который не оставит никого равнодушным. Название этой постановки – «Золото», но речь совсем не о драгоценном металле, а о вечных ценностях, о которых рассказывают ноты. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август.

Уверена, что, читая этот текст на экране смартфона, вы как минимум несколько раз отвлеклись – ну а как же? Вот он, ароматный гамбургер, вот оно, прохладное пиво, вот свежая реклама несвежей круглосуточной сауны, вот надо пнуть собаку, разлегшуюся на переходе...

Что, не пнете? А большинство именно так и поступит. Ибо тоже соблазн, а если уж начальник на работе рычал, как собака, то уличный пес ответит за все.

Как выживать и вырастать в человека, в мире, полном соблазнов? Как защищаться от них и найти истинное золото мира? На эти вопросы решили ответить дети и... музыка!

Так, удивительный взрослый ребенок, а по совместительству, режиссер, музыкант, художник Антон Адасинский сотворил детский кино-мюзикл «Золото». А дети его сотворили на сцене.

29 февраля чудо повторится – уже на большой сцене МХАТ им. М. Горького. Все по волшебным заветам – ровно в 12 часов откроется занавес, и... начнутся приключения.

Антон Адасинский – актер, режиссер, сценарист, хореограф и музыкант, работал в составе «Лицедеев» В. Полунина, с 1985 года принимал участие в представлениях «Поп-механики» Сергея Курехина в качестве актера и певца, выступал в составе группы «АВИА», в 1988 году организовал в Ленинграде авангардный театр «DEREVO», которым руководит и поныне.

Сейчас он приезжает в Москву, чтобы вместе с МХАТ им. М. Горького, Музыкальным Театром Детей Марины Ланда и Сергея Васильева, Лабораторией «DEREVO» и Детской театральной мастерской МХАТ им. М. Горького «Синяя птица» при участии арт-рок группы «Positive Band» показать нам это самое «Золото».

Ноты в изгнании и испытаниях

Главные герои постановки – ноты, запертые злым учителем в тесной бочке, они вынуждены издавать какофонию вместо мелодичных звуков. Единственный выход – бежать и во что бы то ни стало вернуть золотой век гармонии! Ноты-дети проходят невероятно интересные и сложные испытания в этом приключении и в финале находят гармонию. Специально для спектакля было написано 15 композиций. Смысл спектакля, как считает автор, предельно прост: «Не расставайся со своей мечтой, не предавай ее».

Антон Адасинский говорит: «Сегодня детский мир ушел из-под контроля взрослых. Долг театра – стать для ребенка проводником в мире соблазнов и пороков, уберечь его от ошибок. Это про тех ребят, которые пока растут, у них впереди – пострашнее жизнь. Если они не будут к этому готовы, их сомнут, потому что информационное, событийное поле стало таким огромным и сильным, что даже я не выдерживаю, взрослые валятся, а им расти... Великая музыка может подбросить до небес и, ты увидишь всё! Все, что происходит на Земле! Увидишь все кристально ясно, и больше никогда твое сердце не ошибется! Музыка – это оружие. Важно – в чьих она руках...»

Проект реализуется в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Золото – это не деньги...

Золото, по Адасинскому и по мыслям детей-участников, – это все те песни, на которых мы растем и по которым мы живем. Недаром говорят – язык музыки понятен всем, даже глухие люди слышат эти ритмы всем телом. Именно музыка, жемчужины песенного и музыкального наследия, станут тем золотом, что «не блестит, но согревает».

«Золото – это не деньги. Это символ того, что не изменится, не заржавеет. Как важные книги, великие картины и, конечно, – Музыка... Кто же сможет помочь вернуть в мир радость и великую музыку? Конечно – дети! Они же ничего не боятся. Но вот только дорога не проста. Дойдут ли? Справятся ли искушениями и пороками? Ленью, Трусостью, Предательством, Хвастовством...? Вот и посмотрим. И мы взрослые здесь советом не поможем. Нам самим нужно у них учиться. Станут ли они сильнее, не свернут ли с дороги, не потеряют ли друзей... Ведь это не простые дети. Это – Ноты. Чистые и светлые. Не знающее еще, что жизнь бывает кусачей, и судьбу свою ты должен построить сам!»

«Нас готовят к тому, что жизнь не такая легкая, что могут встретиться преграды у нас на пути», – рассказали участники спектакля Сергей Голубцов и Вероника Голубева.

Нотам, стрелкам-детям, придется пройти через разные искушения: лень, тщеславие, жадность, деньги. Слова – предельно лаконичны, песни – в самых разных стилях. Автор – коллективный. Как и сама жизнь.

Особенно интересным кино-мюзикл может стать для детей, кто уже занимается творчеством. Помните свою музыкальную школу, родители? Сейчас так же читаете нотации своим чадам, что семь лет за фортепиано – это лучшие годы, а чадо стремится сбежать в кино?

Сходите, и лучше вместе с детьми, на «Золото» Антона Адасинского в МХАТ им. М. Горького – там ваш ребенок увидит, каким моет стать его будущее с искусством и без искусства, поймет, зачем ему музыка и как она меняет его жизнь. Он сделает это сам и найдет золото в своей душе. Чтобы поделиться с близкими, с вами, с друзьями.

Подробнее о спектакле можно прочитать здесь >>>

Москва, Алена Август

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