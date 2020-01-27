Леди Гамильтон: злой рок или подарок судьбы?

МХАТ им. М. Горького представляет новую постановку «Леди Гамильтон» пьесе «Он завещал ее нации» Т. Реттигена. Сюжет, который разворачивается на исторической сцене, относится к эпохе наполеоновских войн и погружает зрителя во взаимоотношения английского вице-адмирала Горацио Нельсона с его женой Френсис и его не менее прекрасной возлюбленной Эммой Гамильтон в самый разгар войны.

Как известно, любовные связи леди Гамильтон позволили ей занять высокое положение в обществе, а ее роман с национальным героем Англии – влиять на дальнейшие политические события. Благодаря своему союзу с адмиралом, Эмма Гамильтон стала чуть ли не самой культовой фигурой 19-го века. Многие художники называли ее «совершенной женщиной». Она всегда была окружена чрезмерным вниманием и со стороны мужчин, и со стороны женщин. Гамильтон любила себя, но позволяла любить себя – далеко не всем. И, казалось бы, эта женщина по-настоящему счастлива. Но так ли это на самом деле?

Действие пьесы происходит в течение нескольких недель 1805 года перед Трафальгарским морским сражением. Это событие стало поворотным не только для Англии, но и для всего мира. Решалась судьба государства, не говоря уже о жизни отдельно взятых людей. При таких масштабных событиях всегда кажется, что люди – это всего лишь пешки в чьей-то игре. Но именно такие «пешки» способны что-то изменить.

В первой части спектакля зрителей знакомят с эпохой и бытом английской аристократии. Каждый из героев по-своему наслаждается жизнью. При этом рискует, отстаивает, любит, отчаянно сражается и чем-то жертвует…

В спектакле «Леди Гамильтон» прослеживается немало важных исторических сюжетов: взаимоотношения между Лондоном, Парижем и Мадридом, противостояние низшего класса талантливых людей – аристократии. Но если отбросить все национальное, на первый план выходит актуальная во все времена мораль: «За каждым великим мужчиной стоит великая женщина».

Лариса Голубина (Леди Гамильтон): «По человеческим качествам Леди Гамильтон, безусловно, очень большая личность. Чтобы так уметь и любить, и так бояться за человека, и в то же время защищать его, держать его, чтобы в итоге совершить жертвоприношение. Только настоящая любовь на это способна. Не эгоистическая, а такая, когда главное – чтобы было хорошо любимому. Чтобы он увидел, что его любят. Хоть и плохо от этого самой».

А что же делать в том случае, если любовь вмешивается в политику? Романом Нельсона и Гамильтон был возмущен весь высший свет. Женатый адмирал и женщина с сомнительной репутацией. Что может быть между ними общего?

Во второй части спектакля полностью открываются характеры всех героев, и первое впечатление о многих значительно меняется. Становятся понятными и такими очевидными причины поступков героев и их переживания, в которых зритель может увидеть себя самого.

Максим Дахненко (Адмирал Нельсон): «Мы играем не военную историю. Мы играем человеческую историю. Любовный треугольник трех несчастных людей, но каждый из них имеет право на любовь. Вне зависимости от положения в обществе. А вот куда эта любовь приведет, насколько она жестока, насколько она будет прекрасна…остается вопросом. Здесь встретились три сильных личности, которые достаточно жестоки и, в тоже время, очень человечны. Любовь их очеловечивает. Люди этого времени мерили совершенно другими мерками, чем мы сейчас. И это не может не восторгать».

Но кто бы знал, как развернулись события, если бы лорд Нельсон остался верен своей жене Френсис Нисбет? Возможно, и не было бы такого трагического и, в тоже время, рокового финала…

Татьяна Шалковская (жена лорда Нельсона): «Всегда в зале есть человек, который сочувствует либо Гамильтон, либо брошенной жене. Естественно, мне бы хотелось, чтобы сочувствовали моей героине. У меня свой взгляд на эти вещи. Я считаю, что все проблемы лорда Нельсона и леди Гамильтон в том, что он все еще продолжает любить свою жену, а к Гамильтон – испытывает страсть. Именно поэтому ему так сложно сделать выбор».

Духовной кульминацией всего спектакля стала сцена трех молитв. В самые трудные жизненные ситуации люди всегда обращались к высшим силам. И наши герои – не исключение. Для каждого из них наступает некий катарсис через признание своих ошибок, переосмысление прошлого и покаяние за совершенное.

Важную роль в успехе постановки сыграла удачно выстроенная атмосфера. Благодаря художественному решению: историческим декорациям, костюмам и предметам интерьера Англии начала 19-го века, она завораживает и погружает зрителя в действие.

Также интересным режиссерским решением стала географическая карта Англии в экспозиции спектакля и музыкальное сопровождение. На протяжении всего театрального действа музыка вела зрителей и актеров, прекрасно передавая весь спектр эмоций: от восторга и радости – до сожаления и злости.

Каждый из нас хоть раз оказывался перед выбором. Иногда это что-то простое. Например, какое платье надеть или на какой спектакль пойти. Но порой, от неправильного выбора может зависеть твоя или чья-то дальнейшая жизнь. Но безвыходных ситуаций не бывает. Ведь у человека, которому от рождения была дарована свобода, всегда есть право выбирать. Главное – чтобы выбор был сделан сердцем.

Спектакль «Леди Гамильтон» оставляет самые сильные впечатления и еще раз напоминает о том, как коротка жизнь и как важно не упустить дарованный тебе шанс.

Увидеть свою линию в сюжете известной истории любители театра смогут 1 февраля на большой сцене МХАТ им. М. Горького.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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