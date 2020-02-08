Российская певица выступит на церемонии вручения премии «Оскар»

Джазовая исполнительница Анна Бутурлина выступит на 92-й церемонии вручения премии «Оскар». Певица является официальным русским голосом героини мультфильма «Холодное сердце» Эльзы.

Бутурлина исполнит композицию Into the Unknown («Вновь за горизонт»), сообщили в пресс-службе Disney. Россиянка споет с исполнительницами из других стран. Это Мария Люсия Розенберг (Дания), Уиллемиджн Веркаик (Германия), Кармен Гарсия Саенз (Латинская Америка), Такако Мацу (Япония), Лиза Стокке (Норвегия), Кася Ласка (Польша), Джизела (Испания) и Гэм Вичайани (Таиланд).

«Холодное сердце 2» стал самым кассовым анимационным фильмом 2019 года. Прокат в России и СНГ принес картине более 2 миллиардов рублей, передает РИА «Новости».

Торжественная церемония вручение премии Американской киноакадемии пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 07.02.20

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