В США вручили главную награду мира кино

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар». Лучшим фильмом стал «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

В той же номинации были представлены «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Брачная история» Ноя Баумбаха, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «Джокер» Тодда Филлипса.

Кроме главной награды «Паразиты» были удостоены еще трех премий «Оскар» – за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм.

«Оскар» за главную мужскую роль получил Хоакин Феникс, он сыграл в фильме «Джокер». За главную женскую роль в фильме «Джуди» награда киноакадемия США ушла к Рене Зеллвегер.

Лучшими актерами второго плана стали Брэд Питт за роль в картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», а также Лора Дерн, сыгравшая в картине «Брачная история». Это первый игровой «Оскар» Питта, ранее он удостоился премии как один из продюсеров фильма «12 лет рабства».

Награду за лучший адаптированный сценарий завоевал «Кролик Джоджо» новозеландца Тайки Вайтити. За операторскую работу киноакадемия США отметила британского оператора Роджера Дикинса за фильм «1917». За песню в фильме «Рокетмэн» награды удостоились Элтон Джон и Бери Топин.

«Оскар» завоевал мультфильм «История игрушек 4» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Лучшая короткометражная картина – «Окно напротив». Лучший документальный фильм – «Американская фабрика», спродюсированный производственной компанией Мишель и Барака Обамы Higher Ground.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 10.02.20

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