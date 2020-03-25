Ушла из жизни звезда советского кино Инна Макарова

В Москве 25 марта скончалась народная артистка СССР Инна Макарова, сообщает Союз кинематографистов России. Знаменитой актрисе было 93 года. Время и место прощания с артисткой пока неизвестно.

«Российская культура, кинематографисты, коллеги, родные, зрители потеряли светлого, доброго, сердечного человека, талантливую, неподражаемую актрису», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Макарова в начале марта попала в больницу. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое. Диагноз не уточнялся.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Кемеровской области. После окончания актерского факультет ВГИК в 1948 году актриса была зачислена в труппу Театра-студии киноактёра, однако прославилась благодаря ролям в кино. Макарова сыграла в почти 100 фильмах, среди которых «Высота», «Дорогой мой человек», «Девчата», «Молодая гвардия», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины» и другие. За роль Любови Шевцовой в фильме своего учителя Сергея Герасимова «Молодая гвардия» актриса получила Сталинскую премию в 1949 году

В конце 1980-х годов артистка стала сниматься реже и практически исчезла с экранов, но в середине 2000-х годов вернулась к актерской карьере, снимаясь в телесериалах.

Макарова была дважды замужем. Ее первый муж – народный артист СССР, актер и кинорежиссером Сергей Бондарчук, второй супруг – хирург, академик АМН СССР – РАМН Михаил Перельман.

Москва, Ольга Панфилова

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