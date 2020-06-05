Ушел из жизни народный артист Михаил Кокшенов

Скончался известный актер, народный артист России Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. О кончине артиста сообщила поэтесса Любовь Воропаева в своем Facebook.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!», – написала она.

Супруга актера Наталья Лепехина уточнила РБК, что муж скончался вечером 4 июня в больнице. Причину смерти она не озвучила. По данным телеграмм-канала «112», Кокшенов проходил лечение в реабилитационном центре в Московской области.

Отметим, что в октябре 2017 года артист перенес инсульт.

Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах. В основном он играл комические роли. Артист известен по таким фильмам, как «Женя, Женечка и «катюша»», «Не может быть!», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ширли-мырли».

С начала 1990-х годов Кокшенов занялся режиссурой, он снял более десятка фильмов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.06.20

В прокуратуре не знают о материалах центра «Э», который нашел в проповеди схиигумена Сергия экстремизм. / Режиссер театра: «Шахматная рассадка» превратит наше искусство в суррогат, имитацию, мертвую материю». Авторская колонка режиссера Михаила Бычкова. / В Туле цыгане пытались продать за 1 млн рублей поддельную картину Шишкина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»