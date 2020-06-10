Сатирик Анатолий Трушкин скончался после заражения коронавирусом

В Москве скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Юмористу было 78 лет. В начале мая Трушкин попал в больницу с коронавирусом нового типа. Заболевание протекало в тяжелой форме. Почти месяц врачи боролись за жизнь сатирика, но спасти его не смогли.

После госпитализации Трушкину стало лучше, но затем его состояние ухудшилось. Писателя перевели в реанимацию, где он провел три недели. После улучшения состояния Трушкина вернули в обычную палату. Однако через несколько дней ему стало хуже – юмориста снова положили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, сообщает телеграм-канал Baza. Mash уточняет, что состояние артиста ухудшилось вечером 9 июня, медикам не удалось спасти его.

Анатолий Трушкин выступал сам и писал монологи для других известных сатириков – Романа Карцева, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура, Клары Новиковой и других.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.06.20

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