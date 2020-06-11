Музеям в России разрешили открыть свои парки с 16 июня: посетителей без масок и перчаток не пустят

Федеральные музеи и музеи-заповедники откроют парковые зоны для посетителей с 16 июня. Соответствующий приказ подписала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, сообщает пресс-служба ведомства.

Пока для посещения будут доступны только парковые пространства и экспозиции под открытым небом, подчеркнуло министерство. В приказе говорится, что решение об их открытии будут приниматься только в случае снятия главами регионов соответствующих ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

Доступ посетителей на данные территории «должен быть организован в соответствии с режимом работы организаций и требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, утвержденными Роспотребнадзором», говорится в сообщении.

В приказе министра также отмечается, что отдельными актами Минкультуры может быть установлена иная дата возобновления работы открытых пространств. К примеру, музей-заповедник «Кижи» начал принимать посетителей с 10 июня.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по возобновлению работы музеев и музеев-заповедников, посетители и сотрудники должны носить защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Музеи должны будут провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями, а также организовать «умную» маршрутизацию, позволяющую избежать скопления людей.

Согласно рекомендациям, в музеях разрешается проведение индивидуальных экскурсий и экскурсии для групп с количеством не более пяти человек, соблюдая дистанцию между группами и посетителями музея 1,5-2 м. При этом прием туристско-экскурсионных групп будет возможен только после снятия всех ограничений по Covid-19.

Организация торговли и точек общепита на территориях музеев возможна, если такое решение примут местные власти с учетом эпидобстановки в регионе.

Добавим, что работникам музеев будут ежедневно измерять температуру – перед началом работы и в течение дня. Сами помещения будут регулярно проветривать, а все поверхности дезинфицировать.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.06.20

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