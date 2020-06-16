Церемонии вручения кинопремий Оскар и BAFTA перенесли из-за пандемии

Американская академия кинематографических искусств перенесла церемонию вручения премии «Оскар». Такое же решение приняла Британская академия кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA).

«Это правда – следующий «Оскар» пройдет 25 апреля 2021 года», – говорится в заявлении американской киноакадемии в твиттере. Шорт-листы претендентов на награду в ряде категорий будут опубликованы 9 февраля следующего года, номинанты станут известны 15 марта 2021 года.

Вручение премий BAFTA пройдет 11 апреля 2021 года вместо 14 февраля. Другие подробности о церемонии станут известны позднее, пишет Variety.

Премия BAFTA, как правило, проводится на несколько недель раньше и расценивается как ориентир для определения возможных победителей премии «Оскар». В этом году из-за пандемии коронавируса американская киноакадемия изменила правила отбора фильмов. Лены будут показаны онлайн, а не в кинотеатрах.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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