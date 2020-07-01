Российских деятелей кино пригласили стать академиками «Оскара»

Американская академия кинематографических искусств пригласила новых участников. Среди 819 кандидатов пятеро оказались из России.

В частности, приглашение получили монтажер Игорь Литонинский, работавший над «9 ротой», «Дылдой» и «Сталинградом», режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, а также звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.

«Академия рада приветствовать этих выдающихся людей в киноискусстве. Мы всегда поклонялись необычайному таланту, который отражает богатейшее разнообразие нашего мирового кинематографического сообщества», – отметил глава американской киноакадемии Дэвид Рубин.

Несколько лет назад в Академии пообещали, что удвоят число женщин и представителей различных этнических групп в рядах академиков, пишет Variety. Если все 819 претендентов примут приглашение, общее число членов «оскаровского комитета» не только достигнет 9412, но 45% будут женщинами, а 36% будут представлять этнические и расовые группы.

Напомним, Американская академия кинематографических искусств перенесла на 25 апреля 2021 года церемонию вручения премии «Оскар». Шорт-листы претендентов на награду в ряде категорий будут опубликованы 9 февраля следующего года, номинанты станут известны 15 марта 2021 года.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 01.07.20

Ушел из жизни актер Виктор Проскурин – звезда фильмов «Большая перемена» и «Выйти замуж за капитана». / В Кургане после «коронавирусного» простоя заработали кинотеатры. / На Урале снимут комедию с участием «Уральских пельменей», Михаила Боярского и Николая Дроздова. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»