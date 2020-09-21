Большинство россиян не хотят идти в кино из-за коронавируса

Три четверти россиян не посещали кинотеатры после их открытия. Более того, они не хотят туда идти в ближайшее время, опасаясь заразиться коронавирусом. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кинотеатры открылись в большинстве регионов России. 75% респондентов, участвовавших в исследовании, заявили, что не ходили в кино и не собираются. При этом более половины сообщили, что практически не посещали кинотеатры (61%) и до пандемии.

Среди причин, по которым граждане не хотят идти в кино, оказались: опасение заразиться коронавирусом в местах скопления людей (33%), нехватка времени (30%), отсутствие интересных премьер (17%) и предпочтение просмотра фильмов дома (15%).

63% опрошенных сообщили, что не следят за премьерами в ближайшие недели. 36% отслеживают появление новых фильмов с разной периодичностью. Лишь 6% постоянно в курсе всех новинок для массового зрителя.

Что касается возможности просмотра новых картин онлайн, то об этом слышали только 29% респондентов, 35% вообще впервые об этом узнали. Платные подписки в интернете используют 13% россиян, около трети (31%) смотрят в Сети только бесплатные фильмы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.09.20

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