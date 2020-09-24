Билеты на спектакли и концерты теперь можно вернуть в день представления

Правительство России утвердило новые правила возврата билетов на культурно-массовые и зрелищные мероприятия. Болезнь зрителя или смерть близкого родственника могут стать уважительной причиной, чтобы вернуть билет в день представления.

«Зрители, которые не попали на концерт, спектакль, выставку или экскурсию по причине собственной болезни, смерти члена семьи или близкого родственника, смогут вернуть 100% стоимости билетов даже при подаче заявления в день проведения мероприятия», – говорится в пояснительной записке к постановлению, опубликованному на сайте кабмина.

Чтобы вернуть деньги, нужно написать заявление в организацию или билетному оператору не позднее даты проведения мероприятия. Приложить чек, а также копии паспорта, больничного или свидетельства о смерти родственника и документов, подтверждающих родство. На то, чтобы предоставить больничный лист или свидетельство о смерти, есть две недели, остальные бумаги нужно отдать вовремя.

Кроме того, зрители могут претендовать на возврат и по другим причинам, тогда комплект документов (билет, чек, копия паспорта) должны быть предоставлены не менее чем за три дня до проведения мероприятия, иначе деньги не вернут.

Что касается переоформления именных билетов и абонементов, то это можно сделать не позднее 10 дней до начала мероприятия на основании заявления. Льготные билеты могут быть переоформлены только на граждан, имеющих право на указанную льготу.

«Постановление четко прописывает, при каких условиях можно осуществить возврат средств и, главное, что для этого нужно сделать. Ранее такого единого документа не существовало, и мы очень надеемся, что теперь у наших учреждений культуры и зрителей будет возникать меньше споров на эту тему», – отметила министр культуры Ольга Любимова.

Москва, Зоя Осколкова

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