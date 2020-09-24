Оперный певец Войнаровский скончался после продолжительной болезни

Оперный певец Вячеслав Войнаровский скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

По словам пресс-атташе театра, Войнаровский умер сегодня утром после продолжительной болезни. Дата прощания и похорон станет известна позже.

Войнаровский был солистом Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, также выступал в Большом театре, Венской камерной опере и театре Комунале в Болонье. В 1999 году он получил звание народного артиста России.

Кроме работы в театре Войнаровский был занят на телевидении. Они исполнил эпизодические роли в фильмах «Гараж», «Фантазер», «Медики», и других, снимался в телепередачах «Смехопанорама» и «Два рояля».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.09.20

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