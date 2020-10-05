Потери концертной отрасли из-за пандемии оценили в 30 млрд рублей

Частные концертные агентства понесли огромные потери из-за отмены массовых мероприятий во время пандемии. Ущерб отрасли оценили в 30 млрд рублей.

Согласно данным билетных операторов, доходы частного концертного сектора доходили до 40 млрд рублей в год. В настоящее время этот рынок работает максимум на 5-7%, рассказала «Интерфаксу» глава компании SAV Entertainment Надежда Соловьева. В индустрии ведет деятельность более тысячи компаний, занято около полумиллиона человек.

Игроки отрасли рассчитывали на полное восстановление осенью, но из-за роста заболеваемости коронавирусом этого не произошло. «Сейчас мы понимаем, что при нынешней ситуации рынок возродится никак не раньше следующего года – весны – лета», – сказала Соловьева.

Концерты зарубежных исполнителей переносят на весну следующего года и более позднее время. Выступления на стадионах возможны не раньше мая. Отечественные артисты начнут давать концерты в скором времени.

По словам президента концертного холдинга Berin Iglesias Art Максима Берина, организаторы стараются не планировать мероприятия на 2021 год, а смотрят дальше – на 2022-2023 годы.

Трагедия заключается в том, что никто не может предвидеть выход из сложившейся ситуации, заявил глава группы компаний NCA Михаил Шурыгин. Он считает, что 30-40% промоутерских компаний прекратят свое существование или превратится во что-то другое.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.10.20

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