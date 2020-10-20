Звезда советского кино Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет

Скончалась советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова советского режиссера Сергея Бондарчука и мать Федора Бондарчука. Легенде советского кино было 93 года. Об этом сообщается в инстаграме кинокомпании Art Pictures Studio Федора Бондарчука.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. После окончания исторического факультета МГУ поступила в Школу-студию МХАТ.

Ее первой ролью в кинематографе стала роль Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Лента попала в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Картина получила приз за лучшую режиссуру, а Скобцева – звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля».

На счету актрисы роли в более чем 70 фильмах и сериалах. Скобцева снималась в таких лентах, как «Я шагаю по Москве», «Сережа», «Зигзаг удачи», «Тридцать три», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания», «Война и мир», «Овод», «Обыкновенный человек», «Единожды солгав».

Ирина Скобцева награждена орденом Дружбы и орденом Почета. В 2018 году она получила почетный приз «Кинотавра «за трепетность таланта и чарующую женственность».

Москва, Наталья Петрова

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