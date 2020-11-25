Александр Ширвиндт попал в больницу с коронавирусом

Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт попал в больницу с Covid-19. Об этом сообщил директор театра Мамед Агаев, отметив, что у актера «легкая, начальная стадия коронавируса», передает ТАСС.

Вместе с Ширвиндтом госпитализирована и его жена. Супруги находятся в горбольнице №52, перепрофилированной для лечения пациентов с ковидом.

В медучреждении сообщили, что 86-летний артист помещен в отделение реаниматологии, информирует РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что Александр Ширвинд госпитализирован с пневмонией в тяжелом состоянии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.11.20

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