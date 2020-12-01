Президент Пушкинского музея Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни. Она болела Covid-19

Скончалась известный искусствовед, президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова, ей было 98 лет. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу музея, который она возглавляла. О причинах смерти и дате похорон пока не сообщается.

Коллег потрясла смерть Антоновой. «Боже мой, неужели?! Ушла Ирина Александровна Антонова», – написал директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак в своем Facebook.

По данным телеграм-канала Mash, у Антоновой была диагностирована коронавирусная инфекция. Положительный тест на Covid-19 ей пришел 23 ноября. Антонову сразу же госпитализировали, поскольку она находилась в группе риска из-за возраста. Спусть несколько дней ей стало хуже. Антонову перевели в ковидную больницу в Коммунарке и подключили к ИВЛ. Она умерла в понедельник, 30 ноября.

Ирина Антонова поступила на работу в ГМИИ имени Пушкина в 1945 году после окончания МГУ имени Ломоносова. Одновременно она начала обучение в аспирантуре при музее. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.

В 1961 году Антонова стала директором ГМИИ и проводила крупнейшие международные выставки, в том числе «Москва – Париж», «Москва – Берлин», «Россия – Италия», «Модильяни», «Тёрнер», «Пикассо» и многие другие. Она привозила в Россию уникальные шедевры мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые чрезвычайно редко выдаются за рубеж, – картины Караваджо, Пармиджанино, Мантеньи, Тициана, Рафаэля.

В 2013 году Антонова покинула должность директора Пушкинского музея и заняла специально учрежденный для нее пост президента ГМИИ.

Антонова является лауреатом двух Государственной премии России, она полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Искусствовед получила множество других российских и зарубежных наград.

Москва, Наталья Петрова

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