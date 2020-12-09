Ушел из жизни болевший Covid-19 актер Александр Самойлов

В Москве сегодня скончался заслуженный артист России, актер МХАТа имени Горького Александр Самойлов. Ему было 68 лет. На сайте театра сообщается, что причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

Коллеги выразили соболезнования семье Самойлова. В последние месяцы артист готовился к двум премьерам – в спектакле «Лавр» должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в «Вишневом саде» – слугу Фирса.

По данным телеграм-канала Mash, у актера была коронавирусная инфекция. Самойлов заболел 2 ноября, позже его госпитализировали, у него выявили пневмонию. 13 ноября состояние артиста ухудшилось, его подключили к ИВЛ. Почти месяц врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Александр Самойлов известен по фильмам «Романс о влюбленных», «Сицилианская защита», сериалам «Кулагин и партнеры», «Глухарь», «Марш Турецкого» и другим лентам. За свою карьеру он снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. С 1994 года Самойлов служил во МХАТе имени Горького.

Москва, Наталья Петрова

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