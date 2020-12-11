Харрисон Форд снимется в пятом фильме франшизы «Индиана Джонс»

Студия Lucasfilm готовит следующий фильм об Индиане Джонсе. Режиссером станет Джеймс Мэнголд, который снял спортивную драму «Ford против Ferrari». Премьера пятого фильма франшизы намечена на июль 2022 года. Об этом компания Disney рассказала в Twitter.

Заявлено, что в главной роли выступит Харрисон Форд. По данным BBC, это будет последний выход актера в роли археолога-авантюриста. Отметим, что актер впервые предстал в образе Индианы Джонса в 1981 году. Персонаж был придуман Джорджем Лукасом. Он стал в одночасье культовым, а фильмы заимели мировую популярность, благодаря шпионской интриге.

Вслед за первым фильмом «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» последовало три сиквела: «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984), «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008).

Отметим, что Харрисону Форду в 2022 году исполнится 80 лет. За роль Индианы Джонса он неоднократно номинировался на различные премии и был отмечен «Золотым глобусом» за вклад в кинематограф.

Вашингтон, Иван Гридин

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