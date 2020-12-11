Онлайн-аудитория российских музеев в четыре раза больше числа реальных посетителей

Пандемия коронавируса значительно повлияла на сферу культуры. Учреждениям пришлось подстраиваться под ограничения и искать новые пути общения с аудиторией. Об этом рассказала замминистра культуры РФ Алла Манилова.

«Культурная пауза, вызванная коронавирусной ситуацией, породила высочайший спрос на культурный контент. Выяснилось, что в музей хотят ходить – и с удовольствием ходят онлайн – миллионы посетителей. Онлайн-аудитория за карантинный период во многих музеях в 3-4 раза превышала число реальных посетителей за год», – сказала Манилова на VII Международном форуме в рамках партнерства «Северного измерения» в области культуры.

2020 год стал «невероятно сложным и самым непредсказуемым в мировой истории для всего культурного сообщества», подчеркнула замминистра. Карантинные ограничения заставили учреждения культуры внедрять новые формы взаимодействия с публикой.

«В период до пандемии музеи успели поднять планку качества до невиданных ранее высот: выставки теперь делают такого стандарта, что люди готовы лететь в другой город и даже страну, чтобы увидеть своими глазами музейный блокбастер (...) либо авторскую экспозицию модного современного художника», – добавила Манилова.

По мнению чиновницы, онлайн-посещение музеев не заменит привычного формата работы учреждений культуры. «Одно другое не заменяет, мы вовсе не стремимся к тому, чтобы заменить живую реальность онлайн-экскурсиями, но это наш новый ресурс и надо очень внимательно, грамотно и профессионально осмыслить его преимущества, его новые возможности для того, чтобы взять в будущее все то лучшее, что может дать этот новый ресурс», – заключила Манилова.

Москва, Зоя Осколкова

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