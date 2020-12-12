Ушел из жизни Валентин Гафт

В Москве скончался Валентин Гафт. Актеру было 85 лет.

О смерти Гафта сообщила его супруга Ольга Остроумова. Также информацию подтвердили в театре «Современник», где выступал артист. Причина смерти не уточняется.

Прощание с Гафтом пройдет во вторник, 15 декабря, его похоронят на Троекуровском кладбище.

В прошлом году артист был госпитализирован после инсульта. По словам его жены, он медленно, но верно шел на поправку.

Валентин Гафт родился в Москве, окончил Школу-студию МХАТ, служил в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, в «Ленкоме», Театре сатиры. С 1969 года артист выступал на сцене «Современника». Он успел сыграть в более чем в 100 фильмах. Среди них «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и многие другие. За свою карьеру удостоился множества наград, был признан народным артистом РСФСР и кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени.

Москва, Зоя Осколкова

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