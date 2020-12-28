Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга. Об этом сообщил петербургский историк Константин Богуславский в своем фейсбуке.

«Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит», – написал он в соцсети.

По данным телеграм-каналов, у 86-летней актрисы обширное поражение легких. У Фрейндлих поражено 80% легких, она находится в реанимации, пишет Life Shot. По его сведениям, артистку экстренно госпитализировали 25 декабря, тогда у нее было поражено 36% легких.

В клинической больнице №122 имени Л. Г. Соколова подтвердили госпитализацию Фрейндлих. В медучреждении уточнили, что артистка с дочерью лежит в обычной палате, передает ТАСС. У обеих диагностирован коронавирус.

Ближайший спектакль БДТ с участием актрисы отменен.

Алиса Фрейндлих известна по ролям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Служебный роман», «Соломенная шляпка», «Жестокий романс» и другие.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.12.20

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