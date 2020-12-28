«Состояние тяжелое, но стабильное»: Алиса Фрейндлих помещена в реанимацию из-за ковида

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная с коронавирусом и пневмонией, находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на медиков. По их данным, 86-летняя артистка находится на кислородной поддержке, но не на аппарате ИВЛ.

В Большом драматическом театре имени Товстоногова, где служит актриса, уточнили, что Фрейндлих попала в клиническую больницу №122 ФМБА России 25 декабря, ее поместили в реанимацию. «В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей», – отметили в пресс-службе БДТ (цитата по ТАСС). Источник ТАСС добавил, что народную артистку госпитализировали после недели лечения дома.

Ранее сегодня телеграм-каналы и СМИ сообщали, что у артистки поражено 80% легких, однако в комитете по культуре Санкт-Петербурга опровергли эти сообщения.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.12.20

Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом. / Мэрия Екатеринбурга приостановила снос здания ПРОМЭКТ на 90 дней. / В Екатеринбурге открылся ледовый городок (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»