Ушла из жизни сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова

В Москве в понедельник скончалась заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны» и Светланы Волокушиной в ленте «Место встречи изменить нельзя». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерию Гущина.

Актрисе было 74 года. Об обстоятельствах смерти Градовой не сообщается.

«Мы очень огорчены, это очень большая потеря», – сказала Гущина.

Екатерина Градова начала актерскую карьеру в 1969 году, когда будучи студенткой 4-го курса Школы-студии МХАТ сыграла главную роль А. Н. Негиной в спектакле «Таланты и поклонники» Московского академического театра им. Маяковского. С 1970 года актриса служила в Московском академическом театре Сатиры. На ее счету около 20 ролей.

Известность в кинематографе к артистке пришла в 1973 году после выхода на экраны телефильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Екатерину Козлову (Кэтрин Кин).

С 1971 по 1976 год артистка была замужем за актером Андреем Мироновым. Их дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино. Артистка сообщила в своем инстаграме, что смерть матери была скоропостижной. «Сердце разрывается», – написала Миронова и попросила журналистов не беспокоить ее.

Москва, Наталья Петрова

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