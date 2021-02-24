Звезда «Холопа» серб Милош Бикович получил гражданство России

Известный сербский актер Милош Бикович стал гражданином России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован в среду, 24 февраля, на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом (а) статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство следующих лиц: <...> Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии», – говорится в указе.

Сам 33-летний актер пока не прокомментировал сообщения о получении российского гражданства.

Напомним, в марте прошлого года Бикович заявил, что пока не хочет получать российский паспорт. «Я и без паспорта чувствую себя здесь (в России – прим. ред.), как будто я дома. Быть сербом в России – это очень круто. Ты вроде и свой, но все-таки немножко европеец… Меня здесь очень хорошо приняли, но нет никакой причины стараться стать русским. Я и так достаточно русский, оставаясь при этом сербом», – заявил артист в комментарии «Собеседнику».

Бикович получил известность в России благодаря участию в фильмах «Холоп», «Лед», «Отель «Белград», а также в сериалах «Магамаев», «Отель Элеон» и др.

Москва, Наталья Петрова

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