Объявлены номинанты на получение кинопремии «Оскар»

Стали известны номинанты по получение престижной американской кинопремии «Оскар», итоги которой планируется подвести 25 апреля на торжественной церемонии.

В этом году на звание лучший фильм претендуют восемь картин. В числе номинантов оказались «Отец» (режиссер – Флориан Зеллер), «Иуда и черный мессия» (Шака Кинг), «Манк» (Дэвид Финчер), «Минари» (Ли Айзек Чун), «Земля кочевников» (Хлоя Чжао), «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел), «Звук металла» (Дариус Мардер) и «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин).

На звание лучшего режиссера претендуют Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао, Томас Винтерберг и Эмеральд Феннелл.

Лучшей актрисой может стать Виола Дэвис за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза», Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Френсис МакДорман («Земля кочевников») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

В номинации «Лучший актер» представлены Риз Ахмед («Звуки метала»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк») и Стивен Ён («Минари»).

Лучшим анимационным фильмом может стать «Душа», «Путешествие на луну», «Барашек Шон: Фермагеддон», «Вперед» и «Легенда о волках».

Лос-Анджелес, Светлана Антонова

Лос-Анджелес. Другие новости 15.03.21

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