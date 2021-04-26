В США объявили лауреатов премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения награды киноакадемии США. В этом году из-за пандемии коронавируса на мероприятие были приглашены лишь избранные.

Лучшим фильмом года был признан «Земля кочевников». Картина повествует об американке, которая потеряла мужа и, оставшись без работы и дома, путешествует по США в автофургоне.

Режиссер фильма Хлоя Чжао также была удостоена статуэтки. Главную героиню сыграла Фрэнсис Макдорманд и получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Награды за лучшую мужскую роль удостоился Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме «Отец». В результате актер стал самым пожилым обладателем золотой статуэтки.

Эмиральд Феннел стала лауреатом в категории «лучший оригинальный сценарий». Британская актриса и режиссер написала сценарий к фильму «Девушка, подающая надежды».

Лучшим мультиком признана анимационная картина «Душа. Лучшим иностранным художественным фильмом назвали ленту датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной». В категории «лучший документальный фильм» победил «Мой учитель – осьминог».

Награды за лучшую операторскую работу и декорации удостоилась черно-белая лента «Манк». Лучшей актрисой второго плана была признана южнокорейская актриса Юн Ё-джон за роль в фильме «Минари».

В этом году из-за пандемии коронавируса на церемонии присутствовало сравнительно небольшое количество гостей – 170 человек. При этом американская киноакадемия не отказалась от традиционного прохода знаменитостей по красной ковровой дорожке. В то же время число фотографов и журналистов, работавших на кинопремии, было ограничено.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 26.04.21

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