Два российских фильма вошли в шорт-лист «Оскара»

Сразу два фильма российских режиссеров вошли в короткий список номинантов на премию «Оскар». Это художественный фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!" и документальная лента «Гунда» Виктора Косаковского, сообщается на сайте американской киноакадемии.

Фильм «Дорогие товарищи!" о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году попал в список 15 картин в категории «Иностранный художественный фильм». Ранее лента получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, а Андрей Кончаловский был удостоен премии «Золотой орел» за лучшую режиссуру.

Фильм «Гунда» о жизни свиньи по кличке Гунда и ее поросят прошел отбор в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».

Номинантов на премию американской киноакадемии объявят 15 марта, а вручать награды будут 25 апреля. Церемонию перенесли с 28 февраля из-за пандемии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.02.21

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