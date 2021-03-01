Триумф Netflix: в США вручили кинопремии «Золотой глобус»

В США вручили престижные кинопремии «Золотой глобус» в 78-й раз. Церемония из-за пандемии прошла в режиме видеосвязи. Ведущие находились в студиях в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Лучшим драматическим фильмом Голливудская ассоциация иностранной прессы признала «Землю кочевников». Премию «Золотой глобус» за него получила также режиссер Хлоя Чжао.

Награду за лучшую женскую драматическую роль вручили актрисе Андре Дэй за фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей». В номинации лучший драматический актер награды посмертно удостоен Чедвик Боузман за фильм «Ма Рейни: Мать блюза».

Лучшей комедией признан фильм режиссера Джейсона Уолинера «Борат 2». Саша Барон Коэн удостоен «Золотого глобуса» за «Лучшую комедийную роль» в этой ленте.

Статуэтку за лучший киносценарий получил Аарон Соркин за «Суд над чикагской семеркой».

Среди телевизионных проектов больше всего наград завоевали сериалы Netflix: им досталось восемь премий из 11-ти. Netflix стал лидером по количеству номинаций в этом году (42 номинации). Так, среди сериалов победителями оказались «Корона» как лучший драматический, «Шиттс Крик» как лучший комедийный и «Ход королевы» как лучший мини-сериал. Сыгравшие в «Короне» Джош О'Коннор и Эмма Коррин тоже были отмечены премиями «Золотой глобус». Награды удостоились также исполнительница главной роли в сериале «Ход кролевы» Аня Тэйлор-Джой и Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик»).

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победила картина «Минари» американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна, в номинации «Лучший анимационный фильм» – мультфильм «Душа» компании Pixar.

Обладателями статуэток за лучшие роли второго плана стали актеры Даниел Калуя («Иуда и черный мессия») и Джоди Фостер («Мавританец»).

Премия «Золотой глобус» считается второй по престижности наградой в мире кино после «Оскара». Она была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения прошла в январе 1944 года. Фильмы и сериалы, получившие эту награду, расцениваются как основные претенденты на премию «Оскары». Статуэтки будут вручать 25 апреля.

Лос-Анджелес, Наталья Петрова

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