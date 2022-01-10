В США вручили премию «Золотой глобус»

В США состоялась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Торжество проводилось в закрытом режиме и не транслировалось по телевидению. Список лауреатов был опубликован на сайте премии.

Лучшим драматическим фильмом стала лента «Власть пса». В этой номинации картина новозеландского режиссера Джейн Кэмпионы обошла фильмы «Белфаст», «Дюна», «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Король Ричард». Кэмпиона также получила «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу.

«Вестсайдская история» Стивена Спилберга получила премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия/мюзикл». Мультик «Энканто» студии Диснея был удостоен награды в номинации «Лучшая анимационная картина». Лучшим иностранным фильмом назвали японскую драму «Сядь за руль моей машины».

Среди сериалов лучшим драматическим назван «Наследники», а исполнивший в нем роль Джереми Стронг получил «Золотой глобус» в категории «Лучший телевизионный актер в драме».

В категории «Лучшая мужская роль в драме» за фильм «Король Ричард» премии удостоился Уилл Смит. Николь Кидман получила премию в категории «Лучшая женская роль в драме» за роль в фильме «Быть Рикардо».

Кейт Уинслет и Майкл Китон стали лауреатами за лучшую женскую и лучшую мужскую роль в телефильме. Уинслет удостоилась награды за роль в телесериале «Мейр из Исттауна», Китон – за роль в сериале «Ломка».

Рэйчел Зеглер получила премию в номинации «Лучшая женская роль в мюзикле или комедии». Лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии сыграл Эндрю Гарфилд в фильме «Тик-так… БУМ!».

Лучшим актером второго плана в сериале был признан О Ён Су за работу в «Игре в кальмара».

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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