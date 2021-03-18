Минкультуры собирается создать закон для борьбы с «билетной мафией»

Министерство культуры намерено создать закон для борьбы с сайтами-двойниками, что поможет бороться с так называемой «билетной мафией». Об этом сообщила заместитель министра культуры Алла Манилова.

«Принятый в 2019 году закон позволил реализовать фундаментальные изменения в этой сфере, его ждали 20 лет. Но пока мы не поставим сайты-двойники вне закона, наших граждан продолжат обманывать. Вы никогда не найдете разницы между сайтом знаменитой Московской филармонии и сайтом-двойником», – цитирует Манилову газета «Известия».

По словам замминистра, билет на подставном сайте может отличаться по стоимости в несколько раз. И это касается абсолютно всех самых успешных и любимых театров, музеев, филармонических и концертных площадок.

«На базе первого закона мы будем выходить на второй закон, «на берегу» пойдем к руководству Госдумы, чтобы нас поддержали фракции. Пока мы не поставим сайты-двойники вне закона, наших граждан обманывали, обманывают и продолжат обманывать. Но тут нам понадобится помощь коллег из Минцифры», – отметила Манилова.

Она предположил, что, вероятнее всего, норма будет принята не ранее 2022 года.

Москва, Зоя Осколкова

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