Netflix впервые заказал съемки сериала в России

Стриминговый сервис Netflix впервые согласился на производство сериала в России. Первым партнером американской компании стала студия 1-2-3 Production, которая снимет новую версию «Анны Карениной», пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, контракт на съемки современной экранизации романа Льва Толстого уже подписан. Еще четыре проекта находятся на стадии обсуждения. Например, проект студии «Водород» Федора Бондарчука, режиссером которого станет Эдуард Оганесян. Сюжет и кандидаты на главные роли держатся в тайне.

Кроме того, Netflix заинтересовался историей в декорациях 1990-х годов по сценарию Михаила Шприца. Режиссером проекта станет Дарья Жук, работавшая с сериалом «Содержанки 2». Права на сценарий выкупила кинокомпания «Русское», она же займется производством сериала.

По информации «Коммерсанта», американский сервис ведет переговоры с компаниями Yellow, Black & White, «Среда» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.04.21

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