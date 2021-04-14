Умер телеведущий Олег Марусев

Актер и телеведущий Олег Марусев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил друг артиста Станислав Садальский.

Актер узнал о смерти коллеги от директора Гильдии актеров Валерии Гущиной.

«Ушел Олег… Я в оцепенении, впал в ступор», – написал Садальский на своей странице в Instagram.

Причина смерти Марусева не уточняется.

Олег Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Начал карьеру актера в конце 60-х годов, в 1971 году пришел работать на телевидение. За 35 лет карьеры на ТВ создал циклы передач «Концерт после концерта», «С песней по жизни», «Пойми меня». До 2017 года снимался в кино, служил в Театре Луны.

Москва, Наталья Рязанова

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