Список актрис для съемок на МКС сократился до 4 имен

Число кандидаток на участие в съемках на борту Международной космической станции сократилось до четырех фамилий. В шорт-листе оказались актриса Юлия Пересильд и пилот Галина Каирова, сообщает портал spacenews.com со ссылкой на свои источники.

В списке еще две актрисы: Софья Аржаковская, Алена Мордовина. Всем претенденткам от 27 до 36 лет и они достаточно здоровы, чтобы осилить полет в космос, сообщили источники. 13 мая специальная комиссия утвердить актрису и ее дублера, которые отправятся на МКС.

Первый канал и «Роскосмос» договорились о съемках в космосе первого художественного фильма с рабочим названием «Вызов». Ранее режиссера Антона Шкаплерова одобрили в качестве гостя космической станции. Он отправится туда 5 октября вместе с актрисой, а после 12 дней в космосе вернется на Землю.

Смена на МКС россиянина Петра Дуброва и американца Марка Ванде Хай продлится еще на пять месяцев. Потому что вместо них на «Союзе МС-18» со станции улетят работники киноиндустрии. Планируется, что Дубров и Ванде Хай пробудут на МКС почти год, до 28 марта 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.04.21

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