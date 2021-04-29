Пятерых граждан России наградили японским орденом

Пять граждан России были награждены орденами Восходящего солнца разных степеней. Об этом сообщается в постановлении правительства Японии.

Орденов второй степени удостоились дирижер Юрий Башмет, профессор МГИМО востоковед Татьяна Гуревич и бывший депутат Госдумы Михаил Задорнов, передает ТАСС. Награду третьей степени получила председатель Сахалинского областного общества «Сахалин-Япония» Лидия Шарухина, а четвертой – переводчица Галина Рыбина.

В перечень лиц, которые удостоились награды, включены 117 иностранных граждан и более четырех тысяч японцев.

Орден Восходящего солнца имеет восемь степеней. С 1875 года им награждали десятки российских граждан, в основном это деятели науки и искусства.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 29.04.21

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