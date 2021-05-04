Знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров умер после коронавируса

Скончался народный артист России, знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров, ему было 75 лет. Об этом сообщает Росцирк на своей странице в Facebook.

«Вчера на 76-м году жизни скончался народный артист России, выдающийся дрессировщик хищных животных Михаил Багдасаров», – говорится в сообщении.

В пресс-службе организации уточнили, что причиной смерти артиста стала коронавирусная инфекция, передает «Интерфакс».

В Росцирке назвали кончину Багдасарова тяжелой утратой для отечественного цирка.

Михаил Багдасаров родился в 1945 году в Баку. В 14 лет начал работать конюхом в Бакинском цирке. Во время гастролей в Баку укротительницы Маргариты Назаровой ее тигры вырвались на свободу, но юный Михаил помог загнать хищников в клетки. Артистка обратила на него внимание и позже взяла его в труппу. С 18 лет Багдасаров работал под руководством Назаровой.

В 1991 году Багдасаров представил зрителям свой новый аттракцион «Тигры-шоу», в котором участвовали 18 уссурийских тигров. «С этого момента на выступлениях Михаила Багдасарова всегда аншлаги», – отметили в Росцирке, напомнив, что в этом аттракционе дрессировщик вывел на арену свою дочь Карину. С 1994 года в этом же шоу участвует и сын Михаила Багдасарова Артур.

В 1997 году Михаил Багдасаров был удостоен звания Народного артиста России. В конце 2012 года его назначили художественным руководителем Нижегородского цирка, а в 2019 году перевели в Москву в генеральную дирекцию Росгосцирка.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.05.21

В музейном комплексе УГМК откроется выставочный центр «Крылья Победы». / «Ночь музеев – 2021»: «Эрмитаж», самолеты и ночные вечеринки – какие программы подготовили участники. / В Курганской области для ветеранов организованы концерты по месту их жительства. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»