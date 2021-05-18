Посещаемость музеев в России значительно снизилась

За последний год каждый пятый россиянин побывал в музее хотя бы раз. Это значительно меньше, чем годом ранее. При этом 8% жителей России не бывали в музее никогда. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

«Россияне рассказали, когда в последний раз были в музее: чуть меньше половины россиян (46%) были в музее несколько лет назад, 23% ходили в музей год-два назад, 6% были там в течение последнего года, 4% – полгода назад, 11% – в течение 2-3 месяцев (итого 21% за последний год)», – говорится в исследовании.

По данным социологов, посещаемость музеев значительно снизилась: в 2020 году 29% ответили, что ходили в музеи за последний год. Чаще других музеи посещают жители столиц (42%), граждане 18-24 лет (38%) и 35-44 лет (26%), а также россияне с высшим и неполным высшим образованием (31%).

Многие люди слышали о возможности посетить музеи в формате онлайн, при этом три четверти наших сограждан (75%) никогда не пользовались такой услугой.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.21

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