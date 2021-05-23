Победа на «Евровидении» досталась Италии, Манижа вошла в десятку лидеров

Победителем конкурса «Евровидение» по итогам голосования зрителей и жюри стала итальянская рок-группа Maneskin. Певице Маниже, представлявшей Россию, досталось 9 место. Второе и третье места заняли представители Франции и Швейцарии.

Итоги конкурса «Евровидение-2021», фото: twitter.com/Eurovision

Итальянский коллектив входил в число фаворитов у букмекеров. Своей победой исполнители завоевали право провести «Евровидение» в 2022 году в Италии. Стоит отметить, что Италия стала победительницей вокального конкурса в третий раз. Последний раз страна побеждала в 1990 году.

В десятку лидеров по итогам финала также вошли Исландия (4-е место), Украина (5), Финляндия (6), Мальта (7), Литва (8) и Греция (10).

Последнее место заняла Великобритания, получившая 0 баллов. Всего в конкурсе участвовали 26 стран.

Певица Манижа, выступившая с песней Russian Woman, заявила, что гордится своим выступлением. Об этом исполнительница заявила в эфире Первого канала. По ее словам, главным для нее было «сделать все на 100% на сцене». Певица подчеркнула, что для нее очень было важно говорить о российских женщинах: «Я не буду переставать о них говорить».

Манижа также поблагодарила зрителей за поддержку, а также тех, кто проголосовал за нее. По ее словам, зал начал аплодировать еще до ее выхода. «Когда я залезла в платье, они начали очень громко кричать, и на протяжении всего номера они очень помогали», – сказала певица.

Роттердам, Наталья Петрова

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