Ален Делон решил вернуться в кино

Французский актер Ален Делон раскрыл планы вернуться в кино. Он готов сыграть еще в одном фильме у выдающегося режиссера, заявил 85-летний артист с интервью телеканалу France 5.

«Надеюсь еще раз вернуться на экран. Возможно, это будет мой последний фильм… Потом я смогу уйти, мне больше нечего будет делать», – сказал Делон.

Будущий фильм должен быть «замечательным», поэтому легенда французского кино готов работать только с выдающимся режиссером. В качестве примера Ален Делон назвал Лизу Азуэлос. Актер не уточнил, есть ли у него уже предложения с новыми ролями и когда состоится его возвращение в кино.

Ален Делон получил наибольшую известность в начале 1960-х годов после выхода фильмов «Рокко и его братья», «Черный тюльпан». На протяжении более 20 лет актер оставался секс-символом французского и мирового кинематографа. На экране Делон не появлялся с 2019 года, когда сыграл в фильме «Полное сходство», хотя официально он объявил об уходе из кино в 2017 году. Всего в его фильмографии более 90 картин.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.07.21

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