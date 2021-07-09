Рисунок да Винчи продан за рекордные 12 млн долларов

Аукционный дом Christie's продал набросок головы медведя авторства Леонардо да Винчи за 8,9 млн фунтов стерлингов, то есть порядка 12,2 млн долларов. Это рекордная цена за рисунок известного итальянского художника, говорится в сообщении на сайте аукционного дома.

По оценке экспертов, да Винчи сделал набросок в первой половине 1480-х годов. Выполненный карандашом набросок «Голова медведя» имеет размеры семь на семь сантиметров, но был оценен новым владельцем в 8 857 500 фунтов стерлингов. Имя победителя аукциона не называется.

До этого самым дорогим рисунком да Винчи был проданный за 8,1 млн фунтов стерлингов «Лошадь и всадник».

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 09.07.21

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